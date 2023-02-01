Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da yanan ateşe tiner döken işçi yaralandı
Aksaray'da ısınmak için yakılan ateşe dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Aksaray-Konya kara yolundaki bir inşaatta çalışan Ömer K., ısınmak için yakılan ateşe tiner döktü.
Alevler, Ömer K'nin saçı ve kıyafetlerini tutuşturdu.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ömer K, çevredekilerin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray
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