6 Şubat Pazartesi günü 2. dönem eğitim öğretimin başlaması ile il genelinde 31 bin 383 öğrenciye verilecek ücretsiz yemek menüsü il geneli ortak menü olarak belirledi.



Yemek hizmeti verecek olan meslek lisesi müdürleri, öğretmenevi müdürleri, halk eğitimi merkezi müdürleri, yiyecek içecek hizmetleri öğretmenleri, bölüm şefleri, kimyager, diyetisyen katılımı ile öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olarak yemek menüsü hazırlandı.



"Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi önceliğimiz"



İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Öğrencilerimizin her yaş gurubunda yeterli ve dengeli beslenmesi tüm yaşam sürecinde gereklidir. İlerleyen yaşlarda beslenmeye bağlı oluşabilecek sağlık risklerinin azaltılmasında ve okul başarısının artmasında yeterli ve dengeli beslenme etkilidir. Büyüme sürecinde olan okul çağı çocuklarımızın günlük enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarının sağlanması gerekmektedir. Günlük enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi için öğrencilerimizin tüketmeleri gereken besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarlarda olması önem arz ediyor. Sağlıklı beslenme ilkelerine uygun menülerin planlanması, besin ögesi ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılması açısından gerekli. Bunun için bütün hazırlıkları tamamladık. İl geneli öğrencilerimize vereceğimiz yemek menüsünü oluşturduğumuz komisyon marifeti ile belirledik. Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi önceliğimiz" dedi.