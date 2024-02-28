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Güncel
İHA 28.02.2024 11:10

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ile birlikte 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, kimlik ve adreslerini tespit ettiği 4 şüpheliyi takibe aldı.

Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada 25 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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