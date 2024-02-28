Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, kimlik ve adreslerini tespit ettiği 4 şüpheliyi takibe aldı.
Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada 25 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.