Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eskil-Aksaray kara yolunun 2. kilometresinde şarampole Makbule K. idaresindeki kamyonet devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü Kayhan kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki sürücünün annesi ve gelini yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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