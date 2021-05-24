Eskil-Aksaray kara yolunun 2. kilometresinde şarampole Makbule K. idaresindeki kamyonet devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Kayhan kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki sürücünün annesi ve gelini yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.