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Güncel
İHA 16.08.2023 11:25

Aksaray’da polisler şok uygulamada

Aksaray’da şehrin birçok cadde ve sokağında görev alan polis ekipleri şok uygulamalar ile olumsuzluğa geçit vermiyor.

Aksaray’da polisler şok uygulamada

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliği, şehrin huzur ve sükunetini sağlamak amacıyla gece gündüz şok denetimler yapıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama ve denetimleri gerçekleştiren Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile çarşı ve mahalle bekçileri şehrin en ücra köşesinde bile görev alıyor. Şok uygulama adı altında öncelikli şehrin işlek cadde ve sokaklarında görev alan ekipler şehrin bir ucundan diğer ucuna en ücra köşelerde de şok uygulama yapıyor. Uygulamada yoldan geçen araçlar, yayalar bir bir durdurularak kontrolden geçiriliyor. Trafik polisleri araç ve sürücüler üzerinde denetim yaparken asayiş ekipleri de şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması sorgulaması yapıyor. Araçların didik didik arandığı uygulamalarda şahısların üzerleri de aranıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şehir genelinde şok uygulamaların 7 gün 24 saat belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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