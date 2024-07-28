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Güncel
AA 28.07.2024 16:33

Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Murat Can Aktürk'ün (16) kullandığı motosiklet, Acıpınar köyü çıkışı E 90 kara yolunda, karşı yönden gelen N.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aktürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktürk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Murat Can Aktürk'ün Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk'ün oğlu olduğu öğrenildi.

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