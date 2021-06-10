Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Alayhan gişelerinde Murat D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa K.'ya çarptı.
Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Mustafa K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Murat D. gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:35
- 14:30
- 14:19
- 14:14
- 14:06
Sıradaki Haber
Adana'da trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz