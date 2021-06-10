Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan kadın gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan M.U. isimli kadınla ilgili çalışma yürüttü.
Şüphelinin Yenimahalle Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 90,01 gram metamfetamin, 50 uyuşturucu hap, 0,38 gram esrar, 4,73 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan kadın, emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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