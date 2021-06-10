Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da sulama kanalında erkeğe ait cansız beden bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalında bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlu mevkiinde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda hareketsiz bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.
Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkeğin cansız bedenini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.
Etiketler: Hatay
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