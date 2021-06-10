Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da asansör boşluğuna düşen işçi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Beylikdüzü’nde tekstil atölyesinde çalışan bir kişi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, Beylikdüzü Beysan sanayi sitesinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Ü.S., 2’inci katta bulunan asansörün yanında durduğu esnada dengesini kaybederek boşluğa düştü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralı Ü.S.’yi düştüğü asansör boşluğundan kurtardı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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