Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da Murat Kılınç idaresindeki 46 U 2262 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 33. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü, eşi Hülya Kılınç, çocukları Mehmet Arda ve Alperen ile Rabia Demir yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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