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Güncel
İHA 24.01.2024 00:28

Aksaray'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak yaralandı. Olay, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta yaşandı.

Aksaray'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Sokak ortasında karşılaşan 2 arkadaş grubu arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu E.T.  yanında taşıdığı bıçakla E. Y.'yi  kalçasından bıçakladı.

Yaralı genç kanlar içinde yere düşerken, diğerleri olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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