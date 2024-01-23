Artvin'de emekli öğretmen ahşap oyuncak üretiyor

Atabek, Yeni Mahalle'deki evinin alt katında oluşturduğu 4 metrekarelik atölyede, bahçesinde kuruyan ağaçları işleyerek araba, uçak, helikopter ve beşik gibi oyuncakların yanı sıra peçetelik ve ceviz kıracağı gibi çeşitli eşyalar yapıyor.

Üç torun sahibi Atabek, küçüklüğünden beri el işlerine yatkın olduğunu söyledi.

Oyuncak üretimine 10 yıl önce torunları için başladığını belirten Atabek, "Torunlarım daha sağlıklı oyuncaklarla oynasınlar istediğim için bu işe başladım. O yıllarda epey oyuncak yaptım. Büyüyen torunlarım artık oyuncaklarla oynamıyor ama anne babaları o oyuncakları evlerinin özel bölümlerinde muhafaza ediyorlar." dedi.

Atabek, vaktinin çoğunu atölyede geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllara göre daha az oyuncak üretiyorum. Bu işe başladığımdan beri 300'e yakın oyuncak yapmışımdır. Bunun 100'e yakınını dostlarıma, arkadaşlarımın çocuğuna hediye ettim. Beni görmeye gelen çocuklara hediye edip onları sevindirdim. Oyuncakları çivi veya benzeri demir malzeme kullanmadan yapıyorum. Eklem yerlerinde tutkal kullanıyorum. Çivi gerektiren yerlere de kendi yaptığım ağaç çivileri kullanıyorum."

Atabek, yaptığı ürünlerden bazılarının iki yıldır Artvin Valiliği bünyesinde hizmet veren Artvin Marka Ürünler Mağazasında satışa sunulduğunu da sözlerine ekledi.