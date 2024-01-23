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Güncel
İHA 23.01.2024 23:50

Hisarcık’ta kaldırımlara döşenen siyah beyaz dekoratif parke taşları görsel güzellik sunuyor

Hisarcık Belediyesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürdürdüğü üst yapı çalışmalarında kaldırımlara döşenen siyah beyaz dekoratif parke taşları görsel güzellik sunuyor.

Hisarcık’ta kaldırımlara döşenen siyah beyaz dekoratif parke taşları görsel güzellik sunuyor

İlçede kaldırım, bordür ve kavşak çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “İlçemizdeki alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm mahallelerdeki cadde, sokak ve kaldırımlarda 6 bin 800 metrekaresi siyah beyaz dekoratif parke taşı olmak üzere toplam 22 bin 400 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. İlçede hizmet için girilmedik sokak ve cadde bırakmayacağız. AK Belediyecilik anlayışıyla Hisarcık en güzel hizmetleri almaya devam edecek” dedi. 

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