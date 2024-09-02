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Güncel
AA 02.09.2024 12:59

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde İ.K. ve Mehmet K. arasında arazi anlaşmazlığından tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris K. av tüfeğiyle Mehmet K, Rıza K. ve Zübeyde K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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