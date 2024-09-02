Batman'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışma kapsamında şüpheli bir kamyon takibe alındı.

2 kişi tutuklandı

Ekipler, kamyon sürücüsünün başka bir araçta alıcı olan 2 zanlı ile buluştuğu esnada operasyon düzenledi.

Batman'da gerçekleşen operasyonda, kamyonda yapılan aramada, birleştirildiğinde atıma hazır 269 tabanca, 3️3️ tabanca gövdesi ve 9️ bin 5️5️7️ tabanca parçası ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.