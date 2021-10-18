Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akhisar'da otomobilde tarihi eserler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Akhisar ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, M.B. (34) ve Ü.K'nin (37) bulunduğu 43 HK N480 plakalı otomobili Kayalıoğlu Mahallesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 30 sikke, 1 mühür olduğu değerlendirilen obje, 2 ince metal obje,1 insan figürlü metal obje,1 hayvan figürlü metal obje, 2 toprak malzemeden yapılan şamdan bulundu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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