Manisa’nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, M.B. (34) ve Ü.K'nin (37) bulunduğu 43 HK N480 plakalı otomobili Kayalıoğlu Mahallesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 30 sikke, 1 mühür olduğu değerlendirilen obje, 2 ince metal obje,1 insan figürlü metal obje,1 hayvan figürlü metal obje, 2 toprak malzemeden yapılan şamdan bulundu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.