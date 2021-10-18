Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, düzenlediği basın toplantısında, Manavgat Altın Susamı için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını, ürünün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini bildirdi.

Manavgat'ta yetişen susamın Osmanlı döneminde saray mutfağında tercih edildiğini ve 500 yıl geçmişe sahip olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Manavgat Altın Susamı, aroması ve yağı ile diğer susamlardan farklıdır. Diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarında iken Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğu bilimsel analizlerle de kanıtlanmıştır. Osmanlı döneminde saray mutfağında susamdan yapılan tatlı ve tahinin Manavgat'tan gittiğine dair Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behcet Karaca'nın doçentlik tezinde bilgiler yer almaktadır."

Antalya'da yaklaşık 54 bin dekar alana ekilen susamdan yaklaşık 4,5 ton civarında hasat edildiğini aktaran Güngör, "Manavgat'ta 45 bin dekar alandan 3,8 ton susam elde edilmekte. Türkiye'de üretilen susamın yaklaşık beşte biri Manavgat'tan karşılanmaktadır." dedi.

Güngör, Manavgat Altın Susamı'nın tescillenmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Boztaş'ın desteğinin bulunduğunu söyledi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de kilogramı 8 ile 9 liradan satılan susamın geçen sene 17 liraya yükseldiğini, bu yıl fiyatı revize ettirmeyi düşündüklerini dile getirdi.