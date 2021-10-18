Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde , İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkavaklı köyünde şüphe üzerine 46 AEC 824 plakalı otomobili durdurdu.
Ekiple,r otomobilde yaptıkları aramada 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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