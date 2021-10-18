Özel bir hastanede kanser tedavisi gören ve yaşamını yitiren Serdar'ın cenazesi, Paşa Camisi'ne getirildi.

Serdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Serdar'ın ailesi ve yakınları ile Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.