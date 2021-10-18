Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yurt dışından gönderilen hediye paketinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen hediye paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaş'ta yaşayan T.İ'ye, hediye paketi içerisinde yurt dışından uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Jandarma Komutanlığı ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince teknik takip sonucu kargo teslimatı yapıldığı esnada, T.İ. gözaltına alındı.
Hediye paketinde çikolata görünümlü ve jele karıştırılmış çeşitli şekillerde 177 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: Antalya Narkotik Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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