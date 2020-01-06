Adana ve Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde bugün şiddetli ve yer yer "aşırı yağış" bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinde hava yağışlı olacak.

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleriyle Toroslar mevkisinde yoğun kar öngörülüyor.

Batı Akdeniz kıyıları, Marmara Bölgesi, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA