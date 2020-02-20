İlçedeki Yeni Cami de düzenlenen mevlit programında tüm şehitler için dua edildi. Mevlidin ardından vatandaşlara ikram yapıldı.

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan TÜGVA Akçakale Şube Başkanı Mustafa Çelikçi, katkılarından dolayı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çelikçi, "Tüm vatan şehitlerimizin ruhları için mevlidi şerifi okuttuk, dualarımızı yaptık bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.