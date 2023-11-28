Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı

Olay, 20 Kasım’da Aratol Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, marketin kasasından 49 bin lirayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Ramazan G. ile Mustafa Ş. olduğu belirlendi. İki şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen Ramazan G. ile Mustafa Ş., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.