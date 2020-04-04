Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir." dedi.

Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün telekonferans yöntemiyle görüştü.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle birlikler ve sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Akar, tedbirlere ilişkin yayımladıkları kapsamlı emirlerin ilk günden itibaren kararlı şekilde uygulandığını belirtti.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen mücadelede üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek için tüm imkan ve kabiliyetlerini harekete geçirdiklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Başlangıçtan itibaren hudutlarımızdaki birliklerimizden harp okullarımıza, meslek yüksek okullarımıza, uluslararası toplantı ve tatbikatların ertelenmesinden tüm karargah ve birliklere giriş-çıkışa kadar geniş bir yelpazede ciddi ve güçlü tedbirler aldık. Hep birlikte tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmaya gayret ettik. Birlik, karargah ve kurumlarda, ülkemizde hastalığın yayılma hızının kırılmasına yardımcı olmak maksadıyla sosyal hareketliliğin azaltılmasına ve sosyal mesafenin her kademede korunmasına büyük özen gösterdik, dikkat ettik.

Kronik hastalığı olan risk grubundaki personelimizi idari izne gönderdik. Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince de salgınla mücadeleyi zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personeli bulunduruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen bu mücadelede salgının yayılmasını engellemek maksadıyla evlerine gönderilen personelin evlerinden çıkmamalarına dikkat ediyoruz. Birlik, karargah ve kurulularımızda 'yerinde kal' prensibini uyguluyoruz."

Maske üretiminde önemli gelişme

Kurs, tatbikat ve toplantı gibi görevlerinden dolayı yurt dışından dönen personelin 14 gün gözetim altında tutulması kararını hassasiyetle uyguladıklarını vurgulayan Akar, "1 Mart’tan itibaren çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan 650 personelimiz yurda döndü. Bu personel, 14 gün gözetim altında tutuldu. Bugüne kadar yurt dışından dönen personelimizden halen 84 kişi gözetim altında bulunmaktadır. Uyguladığımız ve uygulamakta olduğumuz tedbirlerin, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesi bu mücadelede temel ilkemizdir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık bünyesinde kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezinin (COMMER) çalışmalarını sürdürdüğünü, Merkezin salgınla mücadele kapsamında planlama, koordinasyon ve yönetim fonksiyonlarını yerine getirdiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bir yandan da Bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum, hijyenik malzeme üretimine başladık. Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir. Dün itibarıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mamak tesislerinde maske üretimine yönelik yeni tedarik ettiğimiz makine ve teçhizatın kullanımına başladık. Bu durumda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca da haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık.

Önümüzdeki günlerde bu sayılarda üretim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu üretimlerimizi daha da artırmak için yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Bu çerçevede, öncelikle TSK ile diğer Bakanlık, kurumlar ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, müteakiben dost ve müttefik ülkelerin de taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."

İlaç tedarik ve üretimi

Akar, birliklerin ihtiyaçlarının da düzenli olarak karşılandığını dile getirerek, "Sadece dün ve bugün 640 bin maske, 15 bin tulum, yaklaşık bin litre dezenfektan sevkiyatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine müttefik İtalya ve İspanya'ya virüsle mücadelelerine katkı sağlamak amacıyla sağlık malzemeleri gönderildiğini anımsatan Akar, şunları ifade etti:

"Ayrıca koronavirüs hastalarına müdahale kapsamında faydalı olacağını değerlendirdiğimiz bazı ilaçların tedarik ve gerekli ham maddelerini aldıktan sonra bunların üretimi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Gelişme ve sonuçları müteakiben paylaşacağız. Sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, koronavirüse karşı amansız bir mücadele içindeyiz. Bu mücadeleye kararlılıkla ve hassasiyetle devam ediyoruz. Bugüne kadar asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla nasıl görev ve sorumluluklarımızı birlik, beraberlik içinde, fedakarlıkla yerine getirdiysek bu virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Bu vesileyle, İdlib başta olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde mavi vatanımızda ve semalarımızda zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."