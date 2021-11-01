Okul Müdürü Aslan Çoban, Moda Yönetimi ve Tekstil Teknolojisi bölümlerinde okuyan öğrencilerin Öğretim Görevlileri Pınar Çınar, Fatma ve Zehra Vahapoğlu gözetiminde cübbeleri diktiğini anlattı.

İki üniversitede eğitim gören 1500 öğrenci ve 100 akademisyenin cübbelerinin teslim edildiğini aktaran Çoban, "Yeni eğitim dönemimizde hedefimiz 2 bindir. Tüm çalışmalarımızda destek olan Rektörümüz Mehmet Sarıbıyık'a teşekkür ediyoruz." dedi.