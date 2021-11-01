Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı
[fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evlerinde 1 kilo 400 gram eroin ele geçirilen karı koca gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametin yatak odasındaki dolapta 1 kilo 400 gram eroin buldu.
Polis ekipleri, evdeki Yılmaz K. (43) ile 9 aylık hamile eşi Gülistan K'yi (40) gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Gülistan K, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı, kocası Yılmaz K. ise adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Yılmaz K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Adana Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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