Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Erzurum'da 4, Kars ve Ağrı'da 5, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Tunceli'de 18, Iğdır'da 16, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olacağı tahmin ediliyor.