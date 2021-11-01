Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Bürnük köyünde mezarda define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İzinsiz kazı yapılan yere baskın düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan detektör, kazma, kürek, manivela ile kırıcı ve kesici aletlere el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Karabük
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