Ulaştırma Bakanı İsa Bikey, Mücahitler Bakanı Iyd Erbiga, İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer'den oluşan bakanlık heyeti, başkent Cezayir'in merkezindeki Mücahitler Müzesinin önünde açılışı yapılan seyyar müzeleri inceledi.

Otobüsler 6 Kasım'a kadar dolaşacak

Cezayir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurtuluş Devrimi'nin (1954-2021) patlak vermesinin 67. yıl dönümü vesilesiyle, gezici müze şeklinde dizayn edilmiş 4 otobüs hazırlandığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında, Cezayirlilerin Fransız sömürgeciliğine karşı mücadelesini anlatan resimler, kitapların sergileneceği, halka tarihi kitapların dağıtılacağı ve vatandaşların müzenin koridorlarında dolaşma fırsatı bulacağı belirtildi.

Açıklamada, Mücahid Müzesinin önünden seferine başlayan müze otobüslerin 6 Kasım'a kadar başkentin sokaklarında dolaşacağı kaydedildi.

Gezici Müzeye halktan yoğun ilgi

Mücahid Müzesi Müdürü Murad Oznaci, yaptığı açıklamada, yapılan gezici müze etkinliği ile Cezayirlilerin tarihi ve kültürünü yaymayı amaçladıklarını söyledi.

"Ataların İzinde Zaferler" sloganıyla düzenlenen etkinliğin, aynı zamanda müze kültürünü de topluma aşılamayı amaçladığını dile getiren Oznaci, "Devrim Günü'nün yıl dönümüne uygun olarak tasarlanan 4 otobüsün tanıtımına halk yoğun ilgi gösterdi." dedi.

Cezayir Valiliği Kentsel Taşımacılık Şirketi Genel Müdürü Kerim Yasin de gezici müze olarak hazırlanan 4 otobüste, Fransız işgaline karşı Cezayir devriminin tarihini kitaplar, fotoğraflar ve videolar aracılığıyla anlatacağını söyledi.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi: "Cezayir sömürge dönemi"

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Paris yönetimi, Cezayir topraklarında 1960-1966 yıllarında 17 nükleer bomba denemesi yaptığını savunurken, Cezayir makamları ise bu sayının 57 olduğunu belirtiyor.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.