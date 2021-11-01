Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ soruşturmasında aranan 2 kişi İzmir'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru ile eski astsubay, gizlendikleri evlerde gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru İ.D'nin Bornova ilçesinde, eski astsubay üstçavuş B.B'nin de Torbalı ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin KHK ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.
Etiketler: İzmir FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı
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