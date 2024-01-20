AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Çimen, kentte coşkuyla karşılandı

Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Gümüşhane Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Çimen'i, partililer ve vatandaşlar İl Başkanlığı önünde çiçeklerle karşıladı.

Gümüşhane'ye tekrar hizmet edeceğini belirten Çimen, "Gümüşhane çıraklık, kalfalık ve ustalık nedir iyi biliyor. Ustalık dönemimizde Gümüşhane'yi yine hep beraber yöneteceğiz. Gümüşhane'de bize oy versin vermesin herkesi bağrımıza bastık, herkese eşit davrandık. Bugünden sonra da aynı şekilde olacak. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere öğrettiği ne varsa biz bu şekilde yürüdük." dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de Gümüşhane'yi AK Parti'nin eserleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da genel seçimlerde elde edilen başarıyı yerel seçimlerde de göstermek istediklerini ifade etti.