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Güncel
İHA 07.07.2023 09:08

Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kenetlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 403’üncü gününde de kararlılıkla devam ediyor.

"8 yıldır oğlum HDP'liler tarafından kandırıldı"

8 yıl önce oğlu Yavuz'un PKK tarafında kaçırıldığını ileri süren Sevgi Çakmak, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. Çakmak, "8 yıldır oğlum HDP'liler tarafından kandırıldı. Sakarya’da üniversite okuyordu, kandırdılar. 4 yıldır burada oğlumu bekliyorum. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan gel. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim. Seni çok özledim, sana her zaman kapım açık" dedi.

Oğlu Mahmut’un okula gitmek için çıktığı evden bir daha dönmediğini belirten anne Bedriye uslu, “Mahmut’um 14 Nisan 2010'da okula gitmek için evden çıktı ve bir daha gelmedi. Ben de her gün bu çadırın yolunu tutuyorum. Oğlum için nöbet tutuyorum. Senin hasretinden bittim. Çık gel güvenlik güçlerimize teslim ol” diye konuştu.

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