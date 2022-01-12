Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım ilanı... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar, başvurularını 20 Ocak tarihine kadar yapabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözlü sınav ile toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Alınacak personelin 1500'ü aile destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i de psikolog, öğretmen, avukat gibi meslek gruplarından oluşacak.
Başvurular 20 Ocak'a kadar yapılabilecek
Adaylar başvurularını, 20 Ocak'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kariyer Kapısı'ndan giriş yaparak oluşturabilecekler.
Başvuruya ilişkin tüm bilgiler, bakanlığın internet sitesinde yeralacak.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sıradaki Haber
Adana'da DEAŞ operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz