Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Bolu'da D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar, kent merkezinde ise sağanak yağış etkili oluyor.
Sisin de etkili olduğu Bolu'da yağış, Abant Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde görülüyor.
Kara yolunun Düzce kesiminde ise Yumrukaya mevkisinde sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı güzergahta, trafik polisleri de sürücüleri sis, yağmur ve kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sağanak Yağış
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