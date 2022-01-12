Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Murat K. idaresindeki otomobilin, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 37. kilometresinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Gamze Damla K., Asya Ömür K. ve Muzaffer K. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Denizli'de vaka sayıları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz