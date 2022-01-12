Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından sabahın ilk saatlerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerince demir kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.