Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da DEAŞ operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.
Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından sabahın ilk saatlerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerince demir kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana DEAŞ Terör Örgütü
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