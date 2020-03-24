Ahlat Belediyesince oluşturulan ekipler, kamusal ve toplumsal alanların yanı sıra iş yerleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, bankamatikler, camiler, alışveriş merkezi gibi halkın yoğun kullandığı birçok noktada çalışma yürütüyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, dezenfekte ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.