Kaymakamlık tarafından oluşturulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 10 yerleşim yerinde 714 dekar üzerine kapama elma bahçeleri oluşturuldu. Kaymakam Fikret Dağ, bahçelerde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, projeyle meyve bahçelerinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Hem meyvecilikte hem de sebze yetiştiriciliğinde söz sahibi olmak istediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

`DAP ve DAKA'dan alınan yüzde 50 hibe ile 29 çiftçimizin faydalanacağı şekilde 714 dekar üzerine elma bahçeleri kurduk. Şu an o bahçelerden Saki Gültepe kardeşimizin bahçesindeyiz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Elma üreticiliğinde Türkiye'de önemli bir konuma yerleşeceğimizi düşünüyorum. Çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun.`

Proje kapsamında kapama elma bahçesi kuran Saki Gültepe de `Proje sayesinde meyve üreticiliğine başladım. Yüzde 50 hibeli elma bahçesinden faydalandık. Çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ederim.` dedi.