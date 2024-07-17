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Güncel
AA 17.07.2024 14:30

Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kaymakamlık önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla çarşıya kadar yürüdü.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Milletin hain darbe girişimi karşısında durarak menfur girişimi engellediğini hatırlatan Bingöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, slayt gösterimi sunuldu. ​​​​​​​

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Bitlis 15 Temmuz
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