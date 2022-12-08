Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Tellisırt köyü yolunun seyir halinde olan F.Ç kontrolündeki 13 AZ 646 kamyonet, Y.T kontrolünde bulunan 04 AF 233 traktör ve Y.K kontrolündeki 04 S 0017 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole düştü, minibüs tarlaya girdi ve yem ve kömür yüklü olan traktörün römorku devrildi.

Meydana gelen kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.