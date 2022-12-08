Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de otelde çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de otelde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Dolapdere Caddesi'ndeki 7 katlı otelin bir odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otelde bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sırasında oluşan dumandan etkilenen bir kişiye, olay yerinde bulunan ambulansta müdahalede bulunuldu.
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