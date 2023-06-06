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Güncel
AA 06.06.2023 11:26

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3'ü İranlı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı 3 kişinin Ağrı'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı'na giriş yapan P.A, A.M ve R.M'yi, uyuşturucuyu teslim edecekleri kişilerle beraber yakalamak amacıyla takibe aldı.

Uyuşturucu maddenin teslim edileceği sırada operasyon düzenleyen polis, F.Y ve A.E ile İranlı P.A, A.M ve R.M'yi yakaladı.

İranlı zanlıların ayakkabılarında yapılan aramada, 6 paket halinde 688 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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