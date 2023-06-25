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Güncel
İHA 25.06.2023 11:01

Ağrı’da oto faresi yakalandı

Ağrı’da 6 ayrı aracın camını kırarak hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Ağrı’da oto faresi yakalandı

Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son dönemde kentin birçok noktasında meydana gelen ve park halindeki araçların camlarını kırmak suretiyle vatandaşın araçlarında bulunan çok sayıdaki kişisel eşyasını çalan oto fareleriyle ilgili çalışma başlattı.

Son on gün içerisinde meydana gelen 6 ayrı araçta yapılan hırsızlık olayını incelemeye alan ekipler, yaptıkları çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde olayın failinin daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları bulunan İ.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyon sonucu kısa sürede yakalanan İ.Y. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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