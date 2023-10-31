Ağrı'da öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda (YBO) eğitim gören öğrenciler, başlattıkları yardım kampanyası kapsamında topladıkları paraları, Filistin'e gönderilmesi için Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e teslim etti.

Çocuklara teşekkür eden Kökrek, kumbaradaki harçlıkları Filistin'e ulaştırılması için Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Arif Yılmaz'a verdi.

Kökrek, öğrencilerin büyük bir duyarlılık örneği gösterdiğini ve kendisini ziyaret ederek yardımlarını teslim ettiğini söyledi.

Öğrencilerle olan görüşmesini aktaran Kökrek, "Çocuklar ellerinde bir kutu ile bizi ziyaret ettiler. 'Bu kutunun hikayesi nedir' diye sorduğumuzda Filistin'deki kardeşlerine yardım etmek adına harçlıklarını biriktirdiklerini söylediler. Bunu bize teslim ederek Filistin'e ulaştırmamızı istiyorlar. Öğrencilerimizin yüreğindeki kocaman iyilik, inşallah kar yumağı gibi büyüyerek tüm ülkemize ve tüm dünyaya yayılır. İnşallah Müslüman coğrafyası zulümlerden kurtulur." ifadelerini kullandı.

Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Yılmaz da dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşandığını ve öğrencilerin buna duyarsız kalmadığını anlattı.