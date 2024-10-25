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Güncel
İHA 25.10.2024 15:31

Ağrı'da hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan Kuran Kursu hizmete açıldı

Ağrı'da hayırsever Atalay ailesi tarafından yaptırılan Hanife Atalay Kız Kuran Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Ağrı'da hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan Kuran Kursu hizmete açıldı

Ağrı'da, hayırsever Atalay ailesi anneleri Hanife Atalay adına metruk halde bulunan bir binayı kuran kursuna çevirdi.

Yapımı tamamlanan Hanife Atalay Kız Kuran Kursu'nun açılışı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından yapıldı. Açılış programında Ağrılı vatandaşların her alanda hayırsever olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, “Memleketimizde çok üzücü bir hadise yaşandı. 5 tane şehidimizi TUSAŞ'ta hainlere şehit verdik. Allah onlarla beraber bütün şehitlerimize rahmet etsin diyorum. Kıymetli Atalay ailesin, ilimiz adına bir hayırseverlik örneği göstererek annesi merhum Hacı Hanife teyzemiz adına metruk olan bir binayı yavrularımızın hem Kuran-ı Kerim'i öğrenme noktasında bir eğitim yuvası yaptırdı. Biz kedilerine teşekkür ediyoruz. Allah yaptıkları hayırları kabul etsin. Her konuşmamızda ifade ediyorum, Ağrılı hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlılar” ifadelerine yer verdi. 

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