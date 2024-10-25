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Güncel
AA 25.10.2024 14:55

Meksika'nın tıbbi bitkileri Nevşehir'deki resim sergisinde tanıtıldı

Meksika'da uzun yıllardır insan sağlığı açısından kullanılan bitkilerin tanıtıldığı "Bilginin kesişim noktası: De la Cruz Badiano Kodeksi" resim sergisi Nevşehir'de açıldı.

Meksika'nın tıbbi bitkileri Nevşehir'deki resim sergisinde tanıtıldı

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği ile Nevşehir Belediyesi işbirliğinde kent merkezindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde oluşturulan sergi, törenle ziyarete açıldı.

Sergide, Amerika kıtasında yazıldığı bilinen en eski tıbbi metin olarak kabul edilen Badianus Kodeksi'nde yer alan bitkilerin resimleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, törende, ilaçların formüllerinin yer aldığı, 1552 yılında hazırlanan De la Cruz Badiano Kodeksi'nin Meksika halkının tıbbi çalışmaları için temel kaynaklardan biri olduğunu anlattı.

Kodeksin tarihsel sürecini anlatan Hernandez, "Cruz Badiano Kodeksi, 227 şifalı bitkiden bahsetmektedir ve bunlardan 185'inin resimleri yer almaktadır. Ayrıca, 64 bitki sadece adıyla anılmıştır. Kodekste yer alan farmasötik şekiller balsam, lapa, alçı, emülsiyon, kompres gibi çeşitlidir. Bu eser, şu anda Meksika’da Ulusal Antropoloji ve Tarih Kütüphanesindedir." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise kültürel anlamda değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Endemik bitkilerin Meksika'daki önemini biliyoruz. Anadolu'nun da endemik bitki yönünden zengin olasından dolayı Nevşehir'de etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum. Yakında Meksika ile kardeş şehir projesinin de imzasını atacağız. Bütün büyükelçilerimizle ortak hareket ederek, iyi ilişkiler kurarak işbirlikleri yapacağız." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

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