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Güncel
25.10.2024 14:51

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı.

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı; Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda;

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” olmak üzere toplam (19) adet suç kaydı bulunan ve (53 yıl 8 ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan M.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

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