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Güncel
AA 01.08.2024 23:45

Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalandı

Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 1-31 Temmuz 2024 tarihinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt, 56 cep telefonu, 8 bin 520 makaron, 20 elektronik sigara, 22 şişe alkol, 1440 gözlük, 300 kol saati, 2 lazer epilasyon cihazı, 10 bin 349 emtia, 900 çanta ile cüzdan ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında 44 kişiye işlem yapıldı.

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