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Güncel
AA 10.10.2024 21:32

Ağrı'da "dur" ihtarına uymayan araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu

Ağrı'da "dur" ihtarına uymayan araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Ağrı'da "dur" ihtarına uymayan araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kapan atılarak durduruldu. Hafif ticari araçta yapılan aramada, 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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